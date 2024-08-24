Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı - Son Dakika
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı

Karabük\'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde, saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

24.08.2024 19:29
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KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde, saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler ihbarda bulundu. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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