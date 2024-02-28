Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil hırsızı tutuklandı

Karabük\'ün Yenice ilçesinde otomobil hırsızı tutuklandı

Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden çalınan otomobilin Zonguldak istikametine götürüldüğünü tespit etti. Otomobil Kabalaklı mevkisinde durduruldu ve şüpheli F.E gözaltına alındı. Şüpheli, 60 suç kaydı bulunması nedeniyle tutuklandı.

28.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş yerinden otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı.

İlçeden Zonguldak istikametine götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kabalaklı mevkisinde durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheli F.E, işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edildi.

Toplam 60 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Yenice, Tutuklama, Hırsızlık, Adliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement