Karabük\'te otomobil çaya devrildi, sürücü yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.Ö. idaresindeki 78 ABC 495 plakalı otomobil, Çırapazarı mevkisinde demir korkuluklara çarparak İncedere Çayı'na devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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