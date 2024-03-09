Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Karabük\'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09.03.2024 21:23
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Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İ.K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolunun Yeniköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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