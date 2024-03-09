Karabük\'ün Yenice ilçesinde otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Meral Akşener: Şu seçimlerde el verin İyi Parti'ye, görün bakalım neler olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, yerel seçimlerde destek istedi. Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek, emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İyi Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in düzenlediği konserde konuşan Akşener, Safranbolu'nun Türkiye'nin incisi olacağını söyledi.