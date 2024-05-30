Karabük\'ün Yenice ilçesinde sağanak ve dolu etkisi

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Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı sonucu Yenice ormanlarında beyaz örtü oluştu.

Valilik, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.