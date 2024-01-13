Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras bölgesinde kar etkili oldu.

Belediyenin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) alınan hibe desteğiyle kentin en yüksek tepelerinden birine inşa ettiği ve geçen yıllarda turizme kazandırılan Ihlamur Teras bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ormanlarının içinde yer alan teras yağışın ardından karla kaplandı.

Misafirlerine yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerinde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarıyla da spor yapma imkanı sunan Ihlamur Teras, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.