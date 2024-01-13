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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras bölgesinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras bölgesinde kar etkili oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Ihlamur Teras bölgesi, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarından biri olan Yenice ormanlarının içinde yer alıyor. Dün başlayan kar yağışıyla birlikte teras karla kaplandı. Ihlamur Teras, misafirlerine yöresel yemekler, konaklama imkanı ve spor aktiviteleri sunuyor.

Karabük\'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras bölgesinde kar etkili oldu
13.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras bölgesinde kar etkili oldu.

Belediyenin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) alınan hibe desteğiyle kentin en yüksek tepelerinden birine inşa ettiği ve geçen yıllarda turizme kazandırılan Ihlamur Teras bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ormanlarının içinde yer alan teras yağışın ardından karla kaplandı.

Misafirlerine yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerinde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarıyla da spor yapma imkanı sunan Ihlamur Teras, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA
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