Karabük Üniversitesi 19. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi 19. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karabük Üniversitesi 19. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.06.2026 10:31
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Karabük Üniversitesi'nin 19. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan milletvekilleri ve rektör, üniversitenin büyümesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmedeki rolü vurgulandı. Törende kazada ölen öğrenciler anıldı ve katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi.

Karabük Üniversitesinin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Üniversitesinin 19 yılda büyük gelişim gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bugüne azim ve kararlılıkla büyüyen üniversitenin bugün Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden öğrencileri buluşturan önemli eğitim kurumu haline geldiğini ifade etti.

Üniversitenin şehrin sanayi kimliğini güçlü eğitim altyapısıyla tamamladığını vurgulayan Şahin, üniversitenin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da üniversitenin kuruluşunda merhum Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın öncü rol üstlendiğini dile getirerek, Karabük halkının ve şehrin önde gelen isimlerinin gayretleriyle üniversitenin bugünlere ulaştığını kaydetti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da konuşmasının başında dün motosiklet kazasında yaşamını yitiren öğrenciler Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi'yi rahmetle anarak, ailelerine, yakınlarına, üniversite camiasına ve Karabük halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Üniversitenin 19 yıllık gelişim sürecine değinen Kırışık, üniversitenin bugünlere ulaşmasında akademisyenlerden iş insanlarına, siyasetçilerden basın mensuplarına kadar birçok kesimin katkısının bulunduğunu belirtti.

Kurucu Rektör Burhanettin Uysal'ın üniversitenin kuruluş sürecindeki emeklerinden bahseden Kırışık, üniversitenin, kuruluşundan itibaren önemli aşamalardan geçtiğini ifade etti.

Programın sonunda üniversitenin kuruluş ve gelişim sürecine katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

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