Karabük Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi\'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi'nde, dijital üniversite hedefleri doğrultusunda 'Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi' tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, sistemin akademik ve idari süreçleri hızlandırarak kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı. Pilot uygulamanın Ocak 2025'te başlatılması planlanıyor.

20.12.2024 10:48
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Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi" tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sistem hakkında bilgi verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde, dijital üniversite hedefi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Akademik ve idari süreçlerin dijitalleşmesini sağlayacak sistem, hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Sistem, sadece süreçlerin hızlanmasını değil, aynı zamanda kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Pilot uygulamanın Ocak 2025'te başlatılmasını planlayan KBÜ, ilerleyen dönemde sistemin tam kapasiteyle tüm enstitüye entegre edilmesiyle Türkiye'de dijitalleşme alanında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

-Kemik dokusu üzerindeki tümör yapay zekayla tespit edildi

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan'ın, TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen "Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Kemik Yapısı Üzerindeki Kanserin Tespiti ve Sınıflandırılması" projesi, yapay zeka tabanlı tümör tespitiyle erken tanıya katkı sağladı.

Proje, sağlık kurumlarına başvuran ve x-ray grafisi çekilen hastaların görüntüleri üzerinden yapay zeka destekli tümör tespitini sağlıyor.

Çalışma kapsamında, ortopedi alanında farklı veri merkezlerinden elde edilen gerçek hastalara ait arşiv verileri kullanılarak derin öğrenme modelleri eğitildi.

Bu modeller, milisaniyeler içerisinde tümör tespiti yapabilecek bir hale getirildi.

Projeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Say ile yürüten Özcan, işbirliği sağlayan iki üniversitenin yazılım ve ortopedi bölümlerinin projeye destek verdiğini bildirdi.

Projede, KBÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisi olarak eğitim alan Ayhan Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine devam eden Şafak Şimşek, tez ve uzmanlık konuları kapsamında görev aldı.

- Safranbolu'da Togg tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

Bağlar Şehit Atilla Bodur İlköğretim Okulu öğretmeni Gülay Çolpan, kendisine ait Togg marka otomobili öğrencilerle buluşturdu.

Öğrencilere Togg'u tanıtan Çolpan, yerli malının öneminin Togg ile en iyi şekilde anlaşılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

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