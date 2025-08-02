Karabük Üniversitesi'nde Orman Yangınları Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Orman Yangınları Raporu Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi\'nde Orman Yangınları Raporu Tanıtıldı
02.08.2025 20:44
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KBÜ, orman yangınlarını önleme amacıyla hazırlanan raporu tanıttı. 19 önlem maddesi belirlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından "Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KBÜ Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, son dönemlerde çıkan orman yangınları nedeniyle bu raporun hazırlandığını söyledi.

Karabük'ün tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kırışık, "Bu da yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük için orman yangınları olduğunda değil olmadan önce nasıl önlenebileceğine ilişkin politikaların geliştirilmesi noktasında son derece önemli rol oynuyor." dedi.

Kırışık, yangınlardaki söndürme faaliyetleri için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür ederek, toplantıyı yangın önleme politikalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Orman yangınlarını önleme politikaları kapsamında hazırlanan 19 maddeden bahseden Kırışık, şunları kaydetti:

"Geniş bir ekiple bu noktada çalıştık. Yangınlar halen devam ederken yangın politika raporunu hazırlama konusunda toplantılara başladık ve toplantılar neticesinde fikirlerimizi karşılaştırarak bunları nasıl geliştirebiliriz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için orman yangınlarını, yangınlar olmadan nasıl önleyebiliriz diye çalışma yaptık. Bu çalışmamız nihayetinde bu rapor ortaya çıktı."

Kırışık, raporda öncelikli olarak yapılması gereken konuları ön plana aldıklarını dile getirerek, "Aynı zamanda bu raporumuzu geliştirerek, orman yangınlarını önleme konusunda kitap hazırlayacağız." dedi.

Kaynak: AA

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