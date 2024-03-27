Karabük Üniversitesi\'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar

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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısındaki artış gündem yarattı. İnşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu dikkatlerden kaçmazken, üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HİV şüphesi taşıdığı da vahim iddialar arasında yer aldı. Söylentiler sonrası harekete geçen Göç İdaresi Başkanlığı, mobil araç içinde yabancı uyruklu kişilerin sorgulaması yapılmaya başlandı.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Karabük Üniversitesi itiraf sayfasında Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadığını iddia eden Türk öğrencilerin mesajları, kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmıştı. Kimi öğrenciler HPV, kimileri de HIV şüphesiyle hastaneye başvurduklarını iddia etmişti.

ÜNİVERSİTE HASTALIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yanıt veren Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı; "Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur."

"ARACI ŞİRKETLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK"

Yapılan açıklamaya rağmen şehirde yayılan dedikodular birçok habere konu olurken, Karabük Üniversitesi yetkililerinden Hürriyet gazetesine dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirten yetkililer; "Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık" dedi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER SORGULANMAYA BAŞLANDI

Öte yandan şehri karıştıran hastalık iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Şehre mobil araç getiren yetkililer, yabancı uyruklu kişilerin sorgulamasını yapmaya başladı. Görevlilerin üniversite bölgesinde çok sayıda kişinin kimliklerini kontrol ettikleri görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.