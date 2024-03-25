Karabük Üniversitesi Öğrencileri Yücel Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi Müdürü Recep Akar'ın eşliğinde 108 kişinin kaldığı kurumu gezen öğrenciler, yaşlılar ile vakit geçirerek sohbet etti.
Gençler, huzurevi sakinlerinin yaşama dair tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnce de ziyarette yer aldı.
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