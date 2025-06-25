Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "10. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrede anorganik kimyanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki yeri, güncel araştırmalar ve akademik sunumlarla değerlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Gökoğlu, Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Kongre Başkanı Prof. Dr. Şaban Uysal ile çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve öğrenci katıldı.

Açılışın ardından düzenlenen konuşmalarda, kimyanın yaşamla olan ilişkisi, temel bilimlerin önemi, üniversitelerin entelektüel rolü, stratejik elementlerde Türkiye'nin konumu ve bilimsel iş birliklerinin gerekliliği vurgulandı.

Kongrede sunulan çalışmalar, anorganik kimyanın disiplinler arası niteliğini ve uygulama alanlarının çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Enerji sistemlerinden çevre dostu malzeme tasarımına, sensör teknolojilerinden kanser tedavisine, nano malzemelerden fotokataliz ve biyoteknolojiye kadar birçok başlıkta güncel araştırmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Kongre, üç gün süren programın ardından sona erdi.

KBÜ'de akademik kurul toplantıları gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında fakültelerin çalışmaları, eğitim-öğretim süreçleri ile bilimsel üretime dair konular değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Edebiyat fakültelerinde gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarına katıldı.

Akademik kurul toplantılarında, eğitim-öğretim süreçleri değerlendirildi. Fakültelerin mevcut durum ele alınarak, akademik verimliliği artıracak öneriler ve yeni proje fikirleri gündeme getirildi.

Ayrıca, sosyal bilimlerin kurumsal yapı içindeki yeri ve katkısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, sosyal bilimlerin yalnızca üniversite içinde değil, ülke genelinde daha görünür olması gerektiğini belirterek, bu alandaki projelerin önemine dikkati çekti.

Kırışık, Sosyalfest'in uluslararası boyuta taşınması için sürdürülen çalışmalara da değindi.

KBÜ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunu kullanma hakkı kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kurumsal sürecini tamamlayarak, TYÇ logosu kullanma hakkı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TYÇ logosu, mezuniyet belgelerinde yer alarak, diploma ve yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlıyor.

Ayrıca, mezunlara iş gücü piyasasında daha güçlü görünürlük kazandırıyor.