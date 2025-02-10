Karabük ve Düzce\'de Kar Yağışı

Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük- Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam etti.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu tabiat parkında, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alan havadan görüntülendi.
Bölgedeki bungalov evlerde konaklayan aileler, çocuklarıyla karda kayarak ve kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.
İlçeye bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüldü.
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