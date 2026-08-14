Karaburun\'da Bozuk Yol Tepkisi

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir sitenin sakinleri, mahalledeki yolun uzun süredir onarılmadığını öne sürerek belediyeye tepki gösterdi.

Hasseki Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bozuk yolun ulaşımı güçleştirdiğini ve araçlarda hasara neden olduğunu öne sürdü.

Site yöneticisi Ünal Özdemir, gazetecilere, yolun yapılması için Karaburun Belediyesine defalarca başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yolun 3 yıldır kötü durumda olduğunu ve iki farklı sitedeki vatandaşların bu yolu kullandığını belirten Özdemir, eğimli olması nedeniyle güzergahtaki tehlikenin arttığını ifade etti.

Site sakinlerinden Birgül Süzgün de başvurularına rağmen taleplerinin karşılanmadığını savundu.

Bozuk yol nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatan Süzgün, "Birçok mahalle sakininin aracı arızalandı, yolda ilerlemekte zorluk yaşıyoruz. Mahalle ve site sakinleri olarak yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

Hülya Kendirci ise yolun bozuk olması nedeniyle kaza yapmaktan endişe duyduklarını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.