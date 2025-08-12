Karaburun\'da Orman Yangını

İZMİR'in Karaburun ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Küçükbahçe Mahallesi'nde ormanlık ve makilik alanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına 10 dakika içinde ilk müdahale yaparken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.