Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak

İngiltere merkezli mühendislik ve havacılık devi Rolls-Royce, küresel pazardaki üst düzey yönetici rekabetinde elini güçlendirmek ve yetenekleri bünyesinde tutmak amacıyla Türk CEO Tufan Erginbilgiç'in yıllık kazanç tavanını rekor bir seviyeye yükseltti. Beklenen hedeflerin tam anlamıyla gerçekleşmesi durumunda Erginbilgiç, dünyada en yüksek aylık kazanca sahip Türk unvanını taşıyacak.

KAZANCI 24,4 MİLYON STERLİNE ÇIKABİLİR

Rolls-Royce'un dümendeki ismi Tufan Erginbilgiç için hazırlanan yeni ücret politikası, şirket hissedarları tarafından onaylanarak resmileşti. Belirlenen iddialı performans hedeflerine ulaşılması halinde, başarılı yöneticinin mevcut yıllık kazancı 4,4 milyon sterlinden yüzde 550 gibi devasa bir artışla 24,4 milyon sterline kadar yükselebilecek. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran bu artış planı, Tufan Erginbilgiç'in toplam gelir paketini dünya çapında en üst sıralara taşıyacak.

İNGİLTERE, ABD STANDARTLARINA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Erginbilgiç'e sunulan bu tarihi teklifin arka planında, İngiltere piyasalarındaki küresel beyin göçü ve rekabet endişesi yatıyor. Financial Mail on Sunday tarafından gerçekleştirilen son araştırmalar, İngiltere'nin en büyük halka açık şirketlerinin (FTSE 100), üst düzey yetenekleri Amerikan şirketlerine kaptırmamak için ABD standartlarında maaş ve prim paketleri hazırlamaya başladığını gösteriyor. Şirket yönetim kurullarının prim ödemelerini ağırlıklı olarak hisse senedi opsiyonları üzerinden kurgulaması ve borsa performanslarının yüksek seyretmesi, yöneticilerin potansiyel kazanç tavanını yukarı çeken en önemli etkenlerin başında geliyor.



