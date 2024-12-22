Karaca Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan karaca, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yakakent İlçesi Asmapınar Mahallesi Dikmen Kavşağı üzerinde Karaca'ya otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

Doğa Koruma ekipleri tarafından OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne sevk edilen karaca tedavi altına alındı.

Karacaya çarpan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Yaralı karacanın ayağında kırıklar bulunmasına rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.