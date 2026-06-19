Karacabey'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Karacabey'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Karacabey\'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
19.06.2026 19:20
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61 yaşındaki Ali Süer, tartışmanın ardından kayboldu. Ailesi ihbarda bulundu, arama devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ali Süer (61) dün gece saatlerinde ailesiyle tartıştıktan sonra telefonunu Ekmekçi Mahallesi'ndeki evinde bırakarak ayrıldı.

Süer'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, AKUT, Karacabey Arama Kurtarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede ve ormanlık alanda çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karacabey, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Akut, AFAD, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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