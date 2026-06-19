Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Ali Süer (61) dün gece saatlerinde ailesiyle tartıştıktan sonra telefonunu Ekmekçi Mahallesi'ndeki evinde bırakarak ayrıldı.
Süer'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD, AKUT, Karacabey Arama Kurtarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede ve ormanlık alanda çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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