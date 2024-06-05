Bursa'nın Karacabey ilçesindeki kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa- Balıkesir kara yolunda, Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Mehmet K'nin (57) kullandığı 34 AJF 193 plakalı otomobil, kara yolunun 91'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada sürücü Mehmet K. ile araçta bulunan Suzan K. (57) yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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