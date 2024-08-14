Karacabey'de Motosiklet Denetimleri: 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Karacabey'de Motosiklet Denetimleri: 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Karacabey\'de Motosiklet Denetimleri: 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, 1069 adet motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 860 motosiklet ve sürücüsüne 3 milyon 275 bin 319 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde abartı egzoz, sürücü belgesiz ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri üzerinde özellikle duruldu. Denetimlerin 2918 sayılı karayolları trafik kanunu kapsamında devam edeceği belirtildi.

14.08.2024 16:46
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1069 adet motosiklet kontrol edildi. Denetim yapılan 860 adet motosiklet ve sürücüsüne 3 milyon 275 bin 319 TL idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri tarafından yılbaşından bu yana kadar yapılan motosiklet kontrollerinde 860 motosiklete 3 milyon 275 bin 319 TL ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde özellikle, abartı egzoz, sürücü belgesiz ve kask kullanmayan motosiklet sürücüleri üzerinde duruldu.

Denetimlerin 2918 sayılı karayolları trafik kanunu kapsamında devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de Motosiklet Denetimleri: 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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