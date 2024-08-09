Karacabey\'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sultaniye Mahallesi'nden, merkez istikametine seyir halinde olan Roşat Ç. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Roşat Ç. ile arkasındaki Ferhat Ç. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Roşat Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Ferhat Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.