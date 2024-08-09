BURSA'nın Karacabey ilçesinde, motosikletiyle refüjdeki bariyere çarpan Yusuf İkbal (19), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sırabademler Mahallesi Canbalı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf İkbal yönetimindeki 16 BEK 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyere çarptı. Yaklaşık 30 metre savrularak yere düşen İkbal, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri olası başka bir kazaya karşı yolda güvenlik önlemi alırken, İkbal'in cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de motosiklet kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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