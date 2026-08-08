Karacabey'de Yangın Kontrol Altında
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hayırlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 2 hizmet aracıyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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