Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan Ergün Koç Kültür Merkezi, çok amaçlı salon, kütüphane, sinema ve sosyal alanlarla hizmete açıldı. Karacabey'in kültürel yaşamına değer katacak merkez, açılış töreninde büyük ilgi gördü.

31.10.2024 10:36  Güncelleme: 11:26
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e kazandırılan ve içerisinde çok amaçlı salon, fuaye alanı, kütüphane, sinema, idari ofislerin yanı sıra sosyal alanlar ile gençlik merkezinin yer aldığı Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Daha yaşanabilir bir Bursa için kültürden sanata, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek projeleri de hayata geçiriyor. Yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin özverili ve yoğun gayretleri sonunda hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan ve Karacabey Belediyesi ile ortaklaşa işletilecek olan Kültür Merkezi, 5 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Merkezde çok amaçlı salon, fuaye alanı, kütüphane, sinema, idari ofislerin yanı sıra sosyal alanlar ve gençlik merkezi de yer alıyor.

Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi'nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Mehmet Fatih Karabatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Mehmet Fatih Karabatı, 2019 yılında temeli atılan ve bir türlü bitirilemeyen Kültür Merkezi'ni Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda 6 ay gibi sürede hizmete açtıklarını söyledi. Karacabey'in sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karabatı, Kültür Merkezi'ne eski Karacabey Belediye Başkanı Ergün Koç'un ismini vererek hatırasını yaşatacaklarını belirtti. Karabatı, projeye destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Karacabeylilerin nefes alacağı bir merkez"

Başkan Bozbey de eski Karacabey Belediye Başkanı Ergün Koç'un adının bu tesiste yaşatılmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi. Karacabey'in kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlayacak tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey, herkese eşit fırsatlar sunmanın, toplumsal gelişmeyi sağlamanın ve Karacabey'in sosyal dokusunu güçlendirmenin en büyük hedeflerinden birisi olduğunu kaydetti. Karacabey Kültür Merkezi'nin de ilçenin ruhuna sanatı ve kültürü aşılayacağını belirten Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak burada atölyelerde düzenlenecek etkinliklerde Karacabey Belediyesi ile ortak çalışarak birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Gençlerimizi ve çocuklarımızı iyi bir insan olarak çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacak, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştirmek istiyoruz. Kültür merkezimizin, Karacabeylilerin nefes alacağı, sosyalleşeceği, kendilerini geliştirebilecekleri bir cazibe merkezi olmasını diliyorum" dedi.

"Yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara imza atacağız"

Karacabey'in hızlı büyüyen bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Karacabey'in ihtiyaçlarını gelecekteki nüfusuna göre hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetler bu ölçekte değerlendirilmektedir. Her alanda Karacabey'in ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler üretmeye, Karacabey'le birlikte 17 ilçemizin tamamında yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara imza atmaya ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Kültür merkezimizin hayat bulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok yaşa Cumhuriyet" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle merkez hizmete açıldı. Bozbey, daha sonra Karacabey Kültür Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika

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