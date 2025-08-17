Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret

Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret
17.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Karacahisar Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ışık tutan Karacahisar Kalesi kazı alanına ziyarette bulunduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Adıgüzel'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yürütülen çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 12 ay süreyle kesintisiz sürdürülen çalışmaların hem arkeolojik hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Karacahisar Kalesi'nin Osmanlı'nın kuruluş sürecine tanıklık eden ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmış bir alan olarak dikkat çektiğini vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

" Osman Gazi'nin burada hutbe okutması ve ilk kadı atamasını gerçekleştirmesi, Karacahisar Kalesi'ni yalnızca Eskişehir'in değil milletimizin ortak hafızasının sembollerinden biri haline getirmiştir. Burada yürütülen çalışmalar, sadece arkeolojik değil aynı zamanda kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da son derece değerlidir."

Adıgüzel, üniversite olarak Türk milletinin köklerini besleyen bu toprakların kültürel mirasını araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydederek, "Üniversite olarak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütülen Afyonkarahisar- Emirdağ Amorium Antik Kenti, Antalya- Side Antik Kenti, Eskişehir'deki Yazılıkaya- Midas Kale ve Şarhöyük kazıları üniversitemiz öğretim üyelerinin başkanlığında sürdürülmektedir. Üniversitemiz ayrıca Pessinus Antik Kenti başta olmak üzere birçok arkeolojik kazıya da bilimsel katkılar sağlamaktadır."

Kazı Başkanı Yılmazyaşar ise kalede sürdürülen arkeolojik kazıların yalnızca Eskişehir için değil aynı zamanda Türk ve dünya tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Osmanlı Beyliği'nin ilk fethi ve aynı zamanda ilk hutbenin okunduğu kale olan Karacahisar'da yürütülen kazılarda özellikle 13. ve 14. yüzyıllara ait önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını belirten Yılmazyaşar, "Selçuklu ve Erken Osmanlı'ya dair çok sayıda arkeolojik buluntuya ulaşılan kaledeki kazılar Osmanlı'nın kuruluş sürecine ışık tutuyor." ifadesini kullandı.

2024 yılı kazılarında bulunan Orhan Gazi akçelerinin arkeolojik kazılar kapsamında ilk defa Karacahisar Kalesi'nde tespit edildiğini vurgulayan Yılmazyaşar, söz konusu bulgunun son derece önemli ve heyecan verici olduğunu ifade etti.

Yılmazyaşar, Anadolu Üniversitesinin sadece Karacahisar Kalesi kazısına değil Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan tüm kazılara çok önemli katkılar sunduğuna değinerek, Rektör Adıgüzel'e desteği için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Osmanlı Devleti, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karacahisar, Osmanlı, Kültür, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:11:21. #7.13#
SON DAKİKA: Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.