Karacahisar Kalesi Kazı Alanına Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ışık tutan Karacahisar Kalesi kazı alanına ziyarette bulunduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Adıgüzel'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yürütülen çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 12 ay süreyle kesintisiz sürdürülen çalışmaların hem arkeolojik hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Karacahisar Kalesi'nin Osmanlı'nın kuruluş sürecine tanıklık eden ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmış bir alan olarak dikkat çektiğini vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

" Osman Gazi'nin burada hutbe okutması ve ilk kadı atamasını gerçekleştirmesi, Karacahisar Kalesi'ni yalnızca Eskişehir'in değil milletimizin ortak hafızasının sembollerinden biri haline getirmiştir. Burada yürütülen çalışmalar, sadece arkeolojik değil aynı zamanda kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da son derece değerlidir."

Adıgüzel, üniversite olarak Türk milletinin köklerini besleyen bu toprakların kültürel mirasını araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydederek, "Üniversite olarak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürütülen Afyonkarahisar- Emirdağ Amorium Antik Kenti, Antalya- Side Antik Kenti, Eskişehir'deki Yazılıkaya- Midas Kale ve Şarhöyük kazıları üniversitemiz öğretim üyelerinin başkanlığında sürdürülmektedir. Üniversitemiz ayrıca Pessinus Antik Kenti başta olmak üzere birçok arkeolojik kazıya da bilimsel katkılar sağlamaktadır."

Kazı Başkanı Yılmazyaşar ise kalede sürdürülen arkeolojik kazıların yalnızca Eskişehir için değil aynı zamanda Türk ve dünya tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Osmanlı Beyliği'nin ilk fethi ve aynı zamanda ilk hutbenin okunduğu kale olan Karacahisar'da yürütülen kazılarda özellikle 13. ve 14. yüzyıllara ait önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını belirten Yılmazyaşar, "Selçuklu ve Erken Osmanlı'ya dair çok sayıda arkeolojik buluntuya ulaşılan kaledeki kazılar Osmanlı'nın kuruluş sürecine ışık tutuyor." ifadesini kullandı.

2024 yılı kazılarında bulunan Orhan Gazi akçelerinin arkeolojik kazılar kapsamında ilk defa Karacahisar Kalesi'nde tespit edildiğini vurgulayan Yılmazyaşar, söz konusu bulgunun son derece önemli ve heyecan verici olduğunu ifade etti.

Yılmazyaşar, Anadolu Üniversitesinin sadece Karacahisar Kalesi kazısına değil Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan tüm kazılara çok önemli katkılar sunduğuna değinerek, Rektör Adıgüzel'e desteği için teşekkür etti.