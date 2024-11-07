Karacalar, Kastamonu'da Görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından cep telefonu ile kaydedilen karacaların görüntüsü paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, sonbaharın muhteşem renkleri arasında karşımıza çıkan güzellikler, karacalar" ifadelerine yer verildi.