Karacasu'da Akaryakıt Sözleşmesi Tartışması: MHP'li Eski Başkan Eleştiriliyor

16.11.2025 11:31
Aydın’ın Karacasu ilçesinde eski Belediye Başkanı Zeki İnal’ın imzaladığı 100 ton akaryakıt alım taahhüdü nedeniyle belediyedeki borçların arttığı belirtildi. Mecliste, İnal’ın bu zararın bedelini ödemesi gerektiği vurgulandı.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinin MHP'li eski Belediye Başkanı Zeki İnal'ın bir akaryakıt istasyonu ile imzaladığı aylık 100 ton akaryakıt alım taahhüdü Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, verilen taahhüdün hiçbir şekilde karşılanamayacağını, bu nedenle göreve geldiklerinde 8,5 milyon lira olan dövize endeksli borcun 15 milyon liraya ulaştığını açıkladı. MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Gümüş, "Zeki İnal, oluşan bu yüklü zararı cebinden ödesin" dedi.

Karacasu Belediye Meclisi'nde MHP'li yönetim döneminde imzalanan akaryakıt ve LPG istasyonu sözleşmesi, taahhüdün imzalandığı şirketin konkordato ilan etmesiyle yeniden gündeme geldi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, aylık 100 tonluk akaryakıt alım taahhüdünün hiçbir şekilde karşılanamayacağını, bu nedenle göreve geldiklerinde 8,5 milyon liralık dövize endeksli borcun bugün 15 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Büyükyapıcı, "Aylık 30, 40, 50 ton kapasitesi olan istasyona 100 tonluk taahhüt verilmiş. Şirket karlı anlaşmadan vazgeçmek istemiyor. Şu an bize gelen şirketlerin hiçbir taahhüt olmadan verdiği teklif bile mevcut şirketin karlılığının iki katından fazla" dedi.

Şirketin konkordato ilan etmesi üzerine EPDK'nın mart ayına kadar yeni bir firmayla sözleşme yapılmasına izin verdiğini belirten Başkan Büyükyapıcı, belediye meclisinden yakıt alımı için yetki istedi ve "TP ekranı kapattı, gaz, benzin, mazot vermiyor. Bir ay yok satmamak için meclisi olağanüstü topladık" ifadelerini kullandı.

Büyükyapıcı, şirketin 5 ay yakıt verememiş olmasının, sözleşme açısından belediyeye avantaj sağlayabileceğini de ifade ederek, "Yanılıyor olabilirim ama bize bir şans doğdu. Mahkemeleşsek sözleşmeye aykırılık argümanı ortaya çıktı" dedi.

MHP'li üyeden de tepki

MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Gümüş ise sözleşmeye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Göreve başladığımızda borç 8 milyondu, şimdi 15 milyon vardır. Bu borç kişisel hatadan dolayı. 100 ton anlaşmayı kendisi imzalamış. Belediyeyi niye bağlıyor? Kim bu halkın hakkını yediyse ödesin. Zeki İnal, oluşan bu yüklü zararı cebinden ödesin."

Yapılan oylamada, Belediye Başkanı'na yeni bir firmayla sözleşme imzalama yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi. MHP'li Gümüş ise çekimser kaldı.

Toplantı sonrası Büyükyapıcı, "Elimizden geleni kurtarmak için uğraşıyoruz. Çok şükür borcumuz hiç kalmadı. Bir tek bankalara olan borçlar ile bu benzinlik var. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur." dedi.

Belediye Meclisi toplantısında imza attığı sözleşme tartışma konusu olan Zeki İnal MHP'den Belediye Başkanı seçilmiş ancak daha sonra önce belediye başkanlığı görevinden, bir süre sonra da partisinden istifa etmişti.

Kaynak: ANKA

