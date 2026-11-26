Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Geo News kanalının haberine göre, Karaçi kentinde altı katlı bir bina inşaatı çöktü.

Arama kurtarma yetkilileri, çöken binanın enkazında kalan 3 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis, bina sahibi, müteahhit ve yetkililerin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma ve ihmal suçlamalarıyla dava açıldığı, bu kişilerden 4'ünün gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, basına yaptığı açıklamada, bina için tek kat izni alındığını ancak altı kat yapıldığını söyledi.

Şah, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.