Karaçi'de Havai Fişek Depo Yangını: 12 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde havai fişek deposunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki havai fişek deposunda yangın çıktı.

Yetkililer, itfaiye ile ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Polis, yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını açıkladı.