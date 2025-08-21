Karaçi'de Havai Fişek Depo Yangını: 2 Ölü, 33 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde havai fişek deposunda çıkan yangın sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki havai fişek deposunda yangın çıktı.
Acil durum müdahale ekiplerinden Hassaanul Haseeb Khan, yangının yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını belirtti.
Sağlık yetkilisi Summaiya Syed, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
