Karadağ AB'ye En Yakın Ülke

26.03.2026 19:33
AB Komisyonu Üyesi Kos, Karadağ'ın üyeliğe en yakın aday ülke olduğunu ve önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve AB'ye aday ülkeler arasında üyeliğe en yakını olduğunu ifade etti.

Kos, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Başbakan Milojko Spajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Karadağ'ın AB üyeliği için müzakere başlıklarının çoğunu bitirdiğini söyledi.

Karadağ'ın bağımsız bir yargıya sahip olması gerektiğini belirten Kos, "Bu yargı, organize suç ve yolsuzlukla mücadele edebilmeli. Ayrıca bağımsız medyaya sahip olmalısınız. Bu konularda asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kos, Karadağ'ın daha sıkı şartlar altında AB'ye katılan ilk ülke olabileceğini ifade ederek, tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda üye devletlerin tüm haklarına sahip olacaklarını anlattı.

Karadağ'ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve AB'ye aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olduğunu belirten Kos, AB'nin önceki genişlemelerden ders çıkardığını, bu nedenle üye ülkelerin kurallara uymadığı durumlara karşı kendini korumak istediğini ifade etti.

Spajic ise ülkesinin Avrupa yolunda önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Karadağ'ın yeni bir Avrupa dönemine girdiğini söyledi.

AB ile müzakerelerde özellikle 23. ve 24. fasılların öncelikli olduğuna dikkati çeken Spajic, kapatılması gereken 19 başlık bulunduğunu ve bu yılın kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Spajic, müzakerelerin planlandığı şekilde ilerlediğini, kendileri için önemli olanın başlıkların kapanma zamanı değil, hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydederek, Karadağ'ın Avrupa entegrasyonu sürecine tamamen bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
