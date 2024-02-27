Karadağ Cumhurbaşkanı AB tam üyeliğini hedefliyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğini dış politika hedefi olarak gördüklerini söyledi.
Milatovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Varhelyi ile ülkesinin AB yolunu hızlandırmak için büyük bir fırsatın ve uygun anın değerlendirmesi hususunu görüştüklerini kaydetti.
Milatovic, paylaşımında, AB tam üyeliğini Karadağ'ın dış politika hedefi olarak gördüklerine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı görev süresini bunun için adadığını ifade etti.
Paylaşımında Varhelyi ile görüşmesinde ülkedeki siyasi aktörler arasında tüm önemli konularda fikir birliği ve diyalog ortamının oluştuğuna dikkati çektiğini belirten Milatovic, "Bu, vatandaşların büyük çoğunluğunun AB entegrasyonunu desteklemesi nedeniyle Avrupa gündeminden gelen yükümlülüklerin siyasi konuların odağında ve yerine getirilmesi gereken bir hedef olduğunun en iyi göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Varhelyi ise X'ten yaptığı paylaşımında, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'e AB üyeliği yolundaki entegrasyon sürecini hızlandırma konusundaki güçlü kararlılığı için teşekkür etti.
Paylaşımında "Genişleme ivme kazandı." ifadesine yer veren Varhelyi, amaçlarının "AB üyelik müzakerelerinde en ileri düzeyde ülke olan Karadağ'ı bir sonraki seviyeye taşımak olduğunu" belirtti.
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