Karadağ'da Filistin'e Destek Amacıyla Bisiklet Konvoyu Düzenlendi

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Filistin'e destek amacıyla bisiklet konvoyu oluşturuldu.

Podgoritsa'da, Filistin'le Dayanışma Hareketi tarafından "Soykırımı durdurun, özgür Filistin" sloganıyla düzenlenen konvoya onlarca bisikletli katıldı.

Karadağ Meclisi'ne " İsrail'in Filistin'de işlediği suçların kınanmasına ilişkin kararı kabul etme" çağrısı yapan bisikletlilerden bazıları, "Özgür Filistin" ve "Özgürlük bir ayrıcalık değil bir haktır" yazılı tişörtler giydi.

Filistin'le Dayanışma Hareketi'nden Denis Mekic, AA muhabirine, "Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve Gazze'de ve Filistin'de dünyanın gözü önünde işlenen vahşi suçlara dikkati çekmek için buradayız." diye konuştu.

Bisikletli katılımcılardan Medina Kajosaj, eylemin, Filistin halkının acılarıyla dayanışma çağrısı içerdiğini söyledi.

Kajosaj, "Meclisi İsrail'in Filistin'de işlediği suçların kınanmasına ilişkin kararı kabul etmeye ve Karadağ hükümetini İsrail ile işbirliğini sona erdirmeye davet ediyoruz." dedi.

Gösteri, polis gözetiminde sorunsuz sona erdi.