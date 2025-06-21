Karadağ'da Yılkı Atları ve Doğal Güzellikler - Son Dakika
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Karadağ'da Yılkı Atları ve Doğal Güzellikler

Karadağ\'da Yılkı Atları ve Doğal Güzellikler
21.06.2025 11:27
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Karadağ kraterinde yılkı atları doğal güzellikler sunarak ziyaretçileri büyülüyor.

Konya ile Karaman sınırındaki dağın zirvesinde yer alan yeşil çayırlarla kaplı Karadağ kraterinin çevresindeki yılkı atları güzel görüntüler oluşturuyor.

Karaman'da 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın zirvesi Binbir Kilise gibi tarihi varlıklarının yanı sıra sunduğu doğa güzellikleri, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bölge sakinlerinin tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla zaman içinde doğaya bıraktığı atlar yıllar içinde çoğaldı.

Su ihtiyacını belirli noktalara yapılan çeşme ve su yapılarından karşılayan atlar, buralara günün belirli saatlerinde geliyor.

"Sanki bir tablo, binlerce halı serilmiş de onları izliyormuşuz gibi manzara var"

Karaman Tanıtım ve Turizm Platformu Derneği (KARTAP) Başkanı İbrahim Ethem Büyükköse, AA muhabirine, Karaman'ın tarihi ve turistik yerlerinden birinin de Karadağ olduğunu söyledi.

Binbir Kilise gibi çok sayıda tarihi varlığı barındıran Karadağ'ın yaban hayatının da oldukça çekici olduğunu aktaran Büyükköse, şunları kaydetti:

"Karadağ'ın zirvesinde krater doğal güzelliğiyle biliniyor. Buranın eskiden göl olduğu biliniyor. Etrafında birçok tarihi yapının temeli görünüyor. Doğal güzelliği ve tarihi varlıklarıyla önemli bir noktadayız. Krater çevresinde 500 civarında yılkı atı yaşıyor. Onların doğal yaşamına uygun bir bitki örtüsü var. Bulunduğumuz yerden Konya Ovası'nın muhteşem manzarası da görülüyor. Sanki bir tablo, binlerce halı serilmiş de onları izliyormuşuz gibi manzara var. Burada yapılacak çok sayıda turizm faaliyeti var. Yukarıda kaya parçası üzerinde su oluğu var. Orada kümelenmiş şekilde atları görebiliyoruz."

Dağın zirvesinde yer alan Üçkuyu köyünde besicilik yapan Veysel Özyaşar, dağın yüksek kesimlerinde yılkı atlarını sürekli gördüğünü söyledi.

Atların bakımlı ve iyi göründüğünü vurgulayan Özyaşar, "Yukarı da tarihi sarnıç var, oraya da su içmeye çıkıyorlar. Köye yakın yerlere gelmezler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ'da Yılkı Atları ve Doğal Güzellikler - Son Dakika

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