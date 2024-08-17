Karadağ\'ta Filistin\'e Destek Duvar Resimleri Yapılıyor

Güncel

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için duvar resimleri yapılıyor.

Karadağlı ressam Miso Joskic, Podgoritsa'daki bir binanın duvarına resmettiği "tebessüm eden Filistinli çocuklarla" İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmeyi hedefliyor.

Joskic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu resmi temmuzda çizmeye başladığını söyleyerek Filistin'le Dayanışma Hareketi üyelerinin kendisine yardım ettiğini belirtti.

Duvar resmiyle Filistinlilere dayanışma mesajı göndermeyi de amaçladıklarını ifade eden Joskic, "Her eylemin ve sesin durumu değiştirmeye katkıda bulunabileceğine inanıyoruz." dedi.

Joskic, "(Filistin'deki) Son olaylar başladığında, Filistin'le Dayanışma Hareketi bu projeyi başlattı. Projeyi eylül başında bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halktan da destek aldıklarını dile getiren Joskic???????, duvar resmini yaparken insanların da iskeleye çıkarak kendisine yardım ettiklerini kaydetti.

"Duvar resminin ana fikri, Filistinli çocukların gülümsemesidir"

Filistin'le Dayanışma Hareketi Koordinatörü Denis Mekic, duvar resminin yapılmasının insani bir destek olduğunu vurgulayarak bu şekilde Filistinlilere destek mesajı gönderdiklerini dile getirdi.

Mekic, "Duvar resminin ana fikri, Filistinli çocukların gülümsemesidir. Bu; umudun, inancın, dünyaya olumlu bir bakış açısının tezahürünü temsil etmektedir." dedi.

Filistinli çocukların zorlu durumlarla mücadele ettiğine işaret eden Mekic, "Onlar, karşılaştıkları yıkım, korku ve en kötü şeylere rağmen, umut ve inanç uğruna, kararlılıklarıyla özgürlük, bağımsızlık ve adalet mücadelesinden vazgeçmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.???????