Karadeniz'de 275 Şüpheli Cisim Belirlendi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Karadeniz'de bugüne kadar 275 şüpheli cismin belirlendiği, bunlardan 10 mayın, 8 kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 11 kamikaze insansız deniz aracının (İDA) imha edildiği bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz'de sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024'te Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) kurulmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022'den itibaren keşif-gözetleme, karakol ve belirlenen mayın, İDA, İHA, buluntu mühimmatın etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda deniz yetki alanlarımızın korunması maksadıyla, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında 2 firkateyn, 1 denizaltı, 1 karakol gemisi, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında 2 mayın avlama gemisi, 1 hücumbot, 3 helikopter, 1 SAS timi, 1 İHA ile görev icra edilmektedir. Bugüne kadar icra edilen harekat ve gözetleme faaliyetleri süresince 28 bin 150 saat seyir, deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA'lar tarafından 1554 sorti ile 7 bin 711 saat uçuş icra edilmiş, toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."

"İlgili unsurlarla irtibatımız kesintisiz olarak devam etmektedir"

Karadeniz'de tanımlanmış deniz resmi ve tanımlanmış hava resmi etkinliğinin artırılması ve kimliği belirsiz hava temasları ile İHA/İDA'ların emredildiğinde etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 17 Aralık 2025'ten itibaren ilave olarak, Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı'na 3 Bayraktar TB2'nin konuşlandırıldığı, Karadeniz'de de 2 firkateynin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Halihazırda Karadeniz'de haftada 4 sorti deniz karakol ve 4 sorti İHA uçuşu ve helikopter ile mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında Karadeniz'de uçuş icra edilmektedir. Diğer taraftan icra edilen faaliyetler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dahil sivil denizciliğe ait tüm kurum-kuruluşlar ve Karadeniz'e komşu ülkelerin Batı Karadeniz'de icra ettiği istihbarat, gözetleme ve keşif unsurları ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir."

Ayrıca, mayın gözetleme faaliyetleri ve Karadeniz Uyum Harekatı görevi icra eden unsurlarımız tarafından Batı Karadeniz'deki sondaj ve araştırma gemileri ile bunlara destek sağlayan gemiler bölgesinde keşif gözetleme faaliyetlerimiz ve ilgili unsurlarla irtibatımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana başta sürüklenen mayın, İDA ve İHA tehditlerine karşı olmak üzere, ülkemizin devam eden savaştan olumsuz etkilenmemesi maksadıyla, azami ölçüde tedbirler alınmakta, gayretlerimiz devletimizin ilgili tüm kurumları ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir."