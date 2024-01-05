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Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler lakerda olarak satışa sunuldu - Son Dakika
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Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler lakerda olarak satışa sunuldu

Sinop'ta avlanan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan torikler, balıkçılar tarafından lakerda yapılıp kavanozlara konularak satışa sunuldu. Dilim şeklinde kesilen ve tuzda bekletilen torikler, 10 gün sonra satışa hazır hale getiriliyor. Lakerdalar, farklı kentlere de gönderilerek talepleri karşılanıyor. Balıkçılar, palamut avcılığının zayıf geçtiği bu sezon az miktarda ağlara takılan palamut ve torikleri lakerda yapımında kullanıyor. Bu büyüklükteki toriklerin lakerda için en uygun olduğunu belirten balıkçılar, fiyatın biraz pahalı olmasına rağmen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ediyor.

Karadeniz\'de avlanan 5 kilogramlık torikler lakerda olarak satışa sunuldu
05.01.2024 - 13:40,
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Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler, Sinop'ta balıkçılar tarafından lakerda (tuzlu balık) yapıldıktan sonra kavanozlara konularak satışa sunuldu.

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan toriklerden, yazın tüketilmesi için lakerda yapılıyor.

Dilim şeklinde kesilen ve 10 gün tuzda bekletilen torikler, daha sonra kavanozlara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

Kavanozu 1100 liradan satılan lakerdalar, talebe göre farklı kentlere de gönderiliyor.

Lakerda yapan balıkçılardan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamut avcılığının zayıf geçtiğini söyledi.

Lakerda yapmak için yeterli palamut ve torik bulamadıklarını anlatan Gündoğdu, az miktarlarda ağlara takılan palamut ve toriği imkan dahilinde lakerda yapımında kullandıklarını dile getirdi.

Avlanan son toriklerin 5 kilogramlık olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu büyüklükteki torikler lakerda için en uygun balıklar. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Avlanan toriklerin bir bölümünü lakerda yaptık. Zaten çok sayıda talep vardı. Onların bir kısmını karşılamış olacağız. Tabii balık pahalı, lakerda yapımı da meşakkatli bir iş. Bu nedenle fiyatı biraz pahalı olsa da ilgi bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Gündoğdu, Sinop, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler lakerda olarak satışa sunuldu - Son Dakika
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