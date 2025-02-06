Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.
Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.? Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.?
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de Dev Dalgalar - Son Dakika
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