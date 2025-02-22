Karadeniz'de Kar Yağışı Uyarısı

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(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 23 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'in batısından Doğu Karadeniz'e kadar olan bölgede kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun olmasının beklendiği bildirildi.

AFAD'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesinde etkili olacak sağanak kar yağışına karşı vatandaşları uyararak şu ifadelere yer verildi: