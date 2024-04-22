Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Kale Tepe\'de İnceleme Yaptı

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeriyeden devralarak bu yıl halkın ziyaretine açtıkları Kale Tepe'de inceleme yaptı. Posbıyık, "Buradan halkımızı en iyi şekilde faydalandırabilmek için, bu hazineyi en iyi şekilde halkımızın kullanması için gereken tüm çalışmaları ekibimizle yapacağız" dedi.

Başkan Posbıyık, askeriyeden devralarak bu yıl halkın ziyaretine açılan Kale Tepe'de incelemelerde bulundu, yapılması gereken işler için ilgili birimleri görevlendirdi. Belediyenin daveti üzerine incelemeye, önceki dönemlerde Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevinde bulunan Emekli Tuğamiral Taner Gün de katılarak görüşlerini paylaştı.

İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Posbıyık, Kale Tepe'nin Ereğli'nin hazinesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burası çok önemli bir yer. Ereğli'nin hazinesi. Spor, yürüyüş için çok güzel yerler var. Tarihi bir yer. Resmen tarihi izleyeceksiniz. Akşam gün batımının izlendiği en güzel mekanlardan biri. Türkiye'nin belki de çok nadir yerlerinden bir tanesi burası. Ereğli'yi 360 derece yakından izleyebiliyorsunuz. Gezilecek dehlizler var, kapalı odalar var. Buralarda yapacağımız çalışmaları planlıyoruz. Otopark sorununu nasıl çözeriz onu planlıyoruz. Şu anda belli saatlerde kısıtlı olarak vatandaşın ziyaretine açabiliyoruz. Çünkü tam anlamıyla almamız gereken emniyet tedbirleri var. Çevresindeki fens tellerini öreceğiz. Profesyonelce burayı ışıklandırmak istiyoruz. Şu anda dahi kısıtlı saatlerde açmamıza rağmen inanılmaz derece vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Büyük bir rağbet var. Hatta Ereğli dışından da insanlar gelmeye başladı. Doğallığı, güzelliği harika bir yer. Buradan halkımızı en iyi şekilde faydalandırabilmek için, bu hazineyi en iyi şekilde halkımızın kullanması için gereken tüm çalışmaları ekibimizle yapacağız. Bunun için alanında profesyonel ekibi de gerekirse Ereğli'ye çağıracağız. Yeni bir tarihi ve güzel bir mekanı Ereğli'ye kazandırmanın Ereğli Belediyesi olarak mutluluğunu yaşıyoruz."