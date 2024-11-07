Metin Ataç ve İrfan Koç'tan Ereğli Ziyareti

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(ZONGULDAK) - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç ve Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Başkan Posbıyık, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç'ı, Belediye Binası'nın girişinde karşıladı. Metin Ataç, Karadeniz Ereğli'nin kendisinde ayrı bir yeri bulunduğunu belirterek, Başkan Posbıyık ile çok iyi dost olduklarını olduğunu söyledi. Başkan Posbıyık da ziyareti için Ataç'a teşekkür ederek, "Sizleri tekrar Ereğli'de görmekten büyük mutluluk duydum. Karadeniz Ereğli halkında ayrı bir yeriniz bulunuyor. Özellikle Alemdar Müze Gemisi yapımında verdiğiniz katkıları unutmuyoruz. Deniz şehitlerimizi andığımız bu günde sizleri tekrar Ereğli'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Posbıyık, Ataç'a çini tabak plaket takdim etti.

Sarıkamış heyetini de ağırladı

Sarıkamış Deniz Şehitlerini Anma Programı için Karadeniz Ereğli'ye gelen Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç ve yönetimi de Başkan Posbıyık'ı makamında ziyaret etti. Posbıyık, Sarıkamış heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Koç'a çini tabak plaket takdim etti.