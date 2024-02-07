Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şubat ayı toplantısında gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada yeni seçim dönemine girildiğini belirterek, seçimlerin kardeşlik içinde, hizmet odaklı ve güzellikler içerisinde geçmesini temenni etti.

07.02.2024 13:27
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Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, yeni bir seçim dönemine girildiğini belirtti.

Seçim sürecinin, kardeşlik içerisinde geçmesini dileyen Posbıyık, "Çok değerli arkadaşlarımız aday oluyor. Şahsiyete girmeden, gürültü yapmadan, hizmet üzerine, güzellikler içerisinde seçimlerin geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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