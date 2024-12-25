Karadeniz Ereğli Belediyesi, Düzensiz Hafriyatlara Karşı Yeni Alan Kiraladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi, Düzensiz Hafriyatlara Karşı Yeni Alan Kiraladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Düzensiz Hafriyatlara Karşı Yeni Alan Kiraladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, düzensiz toprak dolgu ve hafriyatları önlemek için Orman İşletmesi'nden 33 dönüm alan kiraladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu alanın bölge için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

25.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:47
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, düzensiz toprak dolgu ve hafriyatları önlemek amacıyla Yazıcılar Köyü Eski Taş Ocağı mevkisinde 33 dönüm alanı Orman İşletmesi'nden kiraladı. Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Yol kenarlarına, cadde kenarlarına, mahalle aralarına hafriyat arabaları inşaat yaptıkça gelişigüzel döküyor ve bu çok büyük şikayetlere neden oluyor. Bu bakımından çok faydalı bir yer oldu" dedi.

Zonguldak ve ilçelerinde bir ilki hayata geçiren Karadeniz Ereğli Belediyesi, düzensiz toprak dolgu ve hafriyatları önlemek için Orman İşletmesi'nden 33 dönüm yer kiraladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik ekiple birlikte Yazıcılar Köyü Eski Taş Ocağı mevkisinde kiralanan alanda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcısı Oğuz Cömert ve Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya alanı hakkında bilgi verdi.

"Yakın zamanda buranın faaliyete geçmesi için ön hazırlıkları yapıyoruz"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yol ve cadde kenarlarına, mahalle aralarına yapılan düzensiz hafriyat dökümlerinin önüne geçileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu gördüğünüz 32 bin 982 metrekare alan Rehabilite Amaçlı Toprak Dolgu ve Hafriyat Alanı olarak Orman İşletme Müdürlüğü'nden belediyemiz tarafından kiraladık. Bölgemizde hafriyat alanı düzeyinde ilk yerdir. Zonguldak vilayeti ve ilçelerinde hafriyat alanı yok. 2 yıldır burayı almak için uğraşıyoruz. İlk defa Karadeniz Ereğli Belediyesi Rehabilite Amaçlı Toprak Dolgu ve Hafriyat Alanı olarak bu bölgeyi aldı. Yakın zamanda buranın faaliyete geçmesi için ön hazırlıkları yapıyoruz.

"Karadeniz Ereğli Belediyesi için hafriyat bakımından çok faydalı bir yer oldu"

Şehirlerde en büyük sıkıntı toprak hafriyat alanlarının olmayışı. Onun için yol kenarlarına, cadde kenarlarına, mahalle aralarına hafriyat arabaları inşaat yaptıkça gelişigüzel döküyor ve bu çok büyük şikayetlere neden oluyor. Bu düzensiz hafriyat ortamını ortadan kaldırmak için uzun zamandır yer arayışı içerisindeydik. En son bu alanı (Yazıcılar Köyü Eski Taş Ocağı Mevki) keşfettik. Resmi makamlara müracaat ettik. Uzun bir uğraşıdan sonra sağ olsun yetkililer de bize anlayış göstererek bu bölgeyi şuanda kiralamış bulunuyoruz. Karadeniz Ereğli Belediyesi için hafriyat bakımından çok faydalı bir yer oldu. Hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi, Düzensiz Hafriyatlara Karşı Yeni Alan Kiraladı - Son Dakika

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