Karadeniz Ereğli Belediyesi Kapalı Pazaryerinde Cezalar Verdi

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, kapalı pazaryerinde huzuru bozan ve eksik gramajla satış yapan üç esnafa, bir hafta süreyle tezgah kapama cezası verdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, kapalı pazar yerinde huzuru bozan iki, eksik gramajla satış yapan bir pazarcı tespit edildi. Belediye encümeni tarafından üç esnafa da bir hafta süreyle tezgahlarını kapama cezası verildi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, halkın huzur ve güvenlik içinde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerin süreceğini belirtti.