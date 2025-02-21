Karadeniz Ereğli Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı tüm ekipleriyle seferber olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

21.02.2025 13:48
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerini seferber etti. Karla mücadele çalışmalarını sahada denetleyen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "24 saat emrinizdeyiz. Mümkün mertebe el ele verirsek bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, kentte iki gün daha etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışına karşı herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için tüm ekipleriyle seferber oldu. Bu kapsamda ilçenin 31 mahallesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Başkan Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle karla mücadele çalışmalarını sahada denetledi. Belediye şantiyesine giden Başkan Posbıyık, personele kolaylıklar diledikten sonra kent genelindeki ulaşımı da yerinde takip etti.

Tüm tedbirleri aldılarını belirten Posbıyık, şunları söyledi:

"Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla dışarıya çıkmayın"

"Karadeniz Ereğli'de tedbirlerimizi daha önceden almıştık zaten. Olağanüstü bir hal yaşanıyor. Meteorolojiden gelen haberlere göre bu akşam ve yarın daha da şiddetli bir karın geldiği söyleniyor. 15 gün evvelinden hazırlıklarımıza başlamıştık zaten. Bizde çalışanlarımıza olağanüstü hal ilan ettik. Mesaileri serbest bıraktık. Sabaha kadar ekiplerimiz çalışıyor. 25 kar küreme aracımız var. Üç tuzlama aracı var, birde temizlik işleri tarafından üç ekipte elle tuzlama yapıyor. Özellikle dün gece sabaha doğru eksi 2, 3'e kadar düştü. Karın altında müthiş bir buzlanma var. Greyderler geçiyor, arkadan kar yine bembeyaz dolduruyor. 25 küreme aracımızın yanında ek ünite olarak çalışan 55'in üzerinde aracımız var. Sağ olsun Ereğli'deki müteahhit arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyorlar. Korkutoğlu Salih Kumaş makinelerini verdi, Halil Bozkuş verdi, Memduh bey verdi. Mustafa Başhan eski meclis üyemiz makinelerini verdi. Dağlar mevkisinde Şenol Azman kendi makineleriyle yol açıyor. Ereğli'de topyekun bir çalışma içerisine girdik, hızlı bir şekilde ekiplerimiz dağılmış vaziyette. Vardiyalı olarak ekiplerimiz sabaha kadar çalışıyorlar. Sabahtan beridir yolları dolaşıyorum, Ereğli'de ana arterlerin hepsi açık. Ara sokaklarda kar tabii ki olabilir. Kimse böyle bir beklenti içerisinde olmasın, önemli olan ana arterleri açık tutmak. Sevgili Ereğlilere sesleniyorum. Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla dışarıya çıkmayın lütfen. Birde mahalledeki vatandaşlarımıza, dükkan sahiplerine, mağaza sahiplerine rica ediyorum. Lütfen herkes evinin, dükkanının önünü temizleyerek yardımcı olsun. Olağanüstü bir hal yaşıyoruz, sizlerde bize yardım edin. Belediye ekiplerimiz kriz masasını kurdu.Kriz masasında ekranlar üzerinden bütün Ereğli'yi izleyebiliyoruz. Gelen şikayetleri ona göre değerlendiriyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık, Ereğli'de karla mücadeleye devam ediyoruz. Bir iki gün daha bu sıkıntıyı çekeceğiz ama aynı zamanda bu güzelliği de yaşıyoruz. Ereğli'yi bembeyaz kar kaplamış vaziyette. Mümkün mertebe el ele verirsek bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız. Ereğli Belediyesi 24 saat emrinizde. Alo 153'ten ulaşabilirsiniz. Zabıta, İtfaiye diğer gruplarımız bir ihtiyaç olduğunda anında yerine getirmek üzere hazır vaziyette."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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