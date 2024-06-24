Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ne İşlevlendirme Ödülü - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ne İşlevlendirme Ödülü

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi\'ne İşlevlendirme Ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ne 'İşlevlendirme Ödülü' verildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, müzenin ilimizde restore edilip işlevlendirme anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneği olduğunu belirtti.

24.06.2024 17:27  Güncelleme: 18:13
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(ZONGULDAK) - Tarihi Kentler Birliği tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ne "İşlevlendirme Ödülü" verildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Kent Müzesi, ilimizde restore edilip işlevlendirme anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneğidir" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından İşlevlendirme Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Posbıyık, kendilerini ödüle layık gören birliğe teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Günümüzde 'Geçmişten Bugüne, Bugünden Geleceğe: Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi' savsözüyle hizmet veren ve Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Karadeniz Ereğli'de, kentteki koruma hareketi açısından emsal oluşturacak  uygulamalara  ve başarılı işlevlendirme yaklaşımlarından dolayı, uygulama ödülü verilmiştir' gerekçesiyle ödüllendirilen yapı, ilimizde restore edilip işlevlendirme anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneği olup; proje metnini yazıp uygulamayı bizzat izleyen Proje Koordinatörü Raif Tokel ile bağışladıkları eşya, obje, dokümanlarla katkılarını esirgemeyen Kdz. Ereğlili dostlarımıza, kültür amaçlı projelerimizde önümüzü açan ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Sözen Hoca'mıza teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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