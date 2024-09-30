Karadeniz Ereğli Belediyesi, Müze Atölyelerini Yenileyerek Devam Ettiriyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Zafer Yazıcı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yenilenen içerikleriyle müze atölyelerinin devam edeceğini açıkladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, müze atölyelerinin devam edeceğini bildirildi. Programa kayıt yaptırmak isteyenler belediyeyi arayarak detaylı bilgi alabilecekler. Programın 9-12 yaş arası çocukların, el becerilerini geliştirmek, farkındalıklarını arttırmak amacıyla yapılacağı bildirildi. Çocuklar, egzotik renkleri ve zevklerine uygun figürleri kullanarak tasarlayacakları bileklikleri dönem sonu sergisinde ziyaretçilerle buluşturma fırsatı da bulacaklar.

Programda, Hayvanları Koruma Günü için özel olarak taş baskı figürleriyle, çocukların kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları taş baskı ve resim çalışması yaparak hayvan ve doğa sevgisi duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Atölye programı şu şekilde:

Hayvan Sevgisi-Taş Baskı Atölyesi: Eğitmen Ayten Demirbaş Zaman, 9-12 Yaş grubu 05 Ekim Cumartesi günü saat 12.00–13.30

Ahşap Yakma Atölyesi: Eğitmen Melek Çetin, 9-12 yaş grubu 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00–15.30

Egzotik Makrome Bileklik Takı ve Tasarım Atölyesi: Eğitmen Filiz Bozkurt, 9-12 yaş grubu 26 ekim cumartesi günü saat 14.00–15.30