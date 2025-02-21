Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile kanatlı hayvanlar için cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bıraktı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Vatandaşlarımızdan da rica ediyoruz. Lütfen sizler de kapınızın önüne bir kap mama, su koyarak yardımcı olunuz" dedi.

Karadeniz Ereğli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kanatlı hayvanlar için cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpeklerin kolay ulaşabileceği park ve yeşil alanlarda mama dağıtımı yaptı. Kanatlı hayvanlar için ise Atatürk Anıtı ve sahil bölgesine yem bırakıldı. Barınma kulübeleri de kardan temizlendi.

Belediye ekiplerinin sahada yürüttükleri karla mücadele çalışmalarını denetleyen Başkan Posbıyık, vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Posbıyık, "Karla mücadele çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Bu arada sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden ekipler oluşturduk. Özellikle Hayvanları Koruma Derneği'yle iyi bir çalışma içerisindeyiz, onlarla da ortak çalışıyoruz. Canlar aç kalmasın, susuz kalmasın diye belediye olarak her türlü çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da rica ediyoruz. Lütfen sizler de kapınızın önüne bir kap mama, su koyarak bizlere yardımcı olmanızı özellikle rica ediyorum" diye konuştu.