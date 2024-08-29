Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 'Çocuklar Gülsün Diye Denizle Buluşuyoruz' projesi kapsamında 35 çocuk keyifli bir gün geçirdi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yaşama geçirdiği "Çocuklar Gülsün Diye Denizle Buluşuyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 8 köyden 35 çocuk, önce plaj tesislerindeki su parkının tadını çıkardı, ardından Oyuncak Müzesi'ni gezdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin bu ay ikincisini gerçekleştirdiği "Çocuklar Gülsün Diye Denizle Buluşuyoruz" projesinde; 8 farklı köy muhtarı kanalıyla tespit edilen 35 çocuk, önce Belediye Plaj Tesisleri'nde ardından Halk Kafe ve Oyuncak Müzesi'nde keyifli zaman geçirdi.

35 çocuk, güne plaj tesislerinde sabah sporu ve kahvaltı ile başladı. Çocuklara, günün anısına katılım belgeleri ile içinde plaj malzemelerinin ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edildi.

Belediye Başkan Vekili Erkan Mutlu, yoğun programı nedeniyle şehir dışında olan Başkan Halil Posbıyık'ın projeyi çok önemsediğini belirterek, "Sevgili çocuklar, 'Çocuklar Gülsün Diye Denizle Buluşuyoruz' projesi ile sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Çevlik, Ramazanlı, Yazıcılar, Süleymanbeyler, Güzelyurt, Aydınlar, Şamlar ve Kızılcapınar köylerinden toplam 35 çocuğumuzla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkanı'mız Halil Posbıyık da bu projeyi çok önemsiyor. Hepinize teker teker selamlarını iletti. Sizleri gözlerinizden öpüyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak, sizler için çok güzel aktiviteler hazırladık. Umuyorum hepiniz güzel anılar biriktirirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.