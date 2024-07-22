Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Endüstriyel Miras Rotası Gezisi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Endüstriyel Miras Rotası Gezisi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Endüstriyel Miras Rotası Gezisi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi tarafından düzenlenecek Endüstriyel Miras Rotası gezisi, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

22.07.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi tarafından düzenlenecek Endüstriyel Miras Rotası gezisi, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Endüstriyel miras Rotası gezisi düzenliyor. 27 Temmuz Cumartesi günü Eğitmen Büşra Abacıoğlu'nun katılımıyla saat 09.30 – 14.00 arasında Aşağı Kandilli Endüstri Mirası Kompleksi gezilecek. Katılımcılar Varagel yolu, Madenci evleri, Kömürün bulunduğu alan (Neyren deresi) ve Eski ray sistemi ve tünelleri gezecek. Belediye Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu, rotaların ilçede farkındalık yaratmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız miras rotalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Kültürel ve jeolojik miras rotalarını keşfetmenin yanı sıra, endüstri miras rotasını da sizlerle buluşturuyoruz. Bu kapsamda, kömürün ilk üretildiği yere 1848 yılına yolculuk yapacağımız, tarihi tren yollarını, kömür taşımacılığını ve kentin belleğine kazınmış kömürü yakından tanıyacağımız bir gezi ve yürüyüş rotası olacak. Aşağı Kandilli, Varagel Endüstri Mirası ve tarihi sokaklarda yürüyüş yaparak alanında uzman kişilerce tarihe tanıklık edeceğimiz bu rotamızda zaman zaman dramatizasyon ve çizimler yaparak rotayı eğlenceli hale getirmeyi planlıyoruz. Yetişkinlerle yapacağımız bu rotada sizlerle buluşmak için heyecanlanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Endüstriyel Miras Rotası Gezisi - Son Dakika

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